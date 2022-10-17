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11:16, 17 октября 2022Мир

В США раскрыли шансы на победу в случае войны с КНР

WSJ: США не готовы к военному противостоянию с Китаем из-за проблем с ВПК

Фото: Jason Lee / Reuters

США не готовы к военному противостоянию с Китаем из-за проблем с военно-промышленным комплексом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на расчеты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований CSIS (Center for Strategic and International Studies).

Специалисты CSIS на фоне украинского кризиса выявили неповоротливость американского ВПК и сложности в наращивании производства. Компании США, специализирующиеся на изготовлении боеприпасов, не желают заключать долгосрочные контракты с Пентагоном из-за финансовых рисков.

Эксперты раскрыли шансы США на победу в случае войны с КНР. «Почти в двух дюжинах составленных экспертами CSIS сценариев войны США и Китая в Тайваньском проливе США израсходовали все свои ракеты "воздух-земля", а также высокоточные противокорабельные ракеты большой дальности уже в течение недели», — указывает газета.

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При этом пополнение израсходованных ресурсов осложняется не только проблемой сотрудничества между Пентагоном и частными компаниями, но и вопросом получения различных материалов и компонентов. В частности, речь идет о добыче редкоземельных металлов, где Китай считается монополистом, а также о титане, алюминии и микроэлектронике.

«На производство некоторых типов ракет и систем может уйти порядка двух лет (...) Это сроки поставок только первых ракет», — обращают внимание специалисты CSIS.

Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

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Анжелика Бережная
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