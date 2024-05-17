Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:46, 17 мая 2024Силовые структуры

Бывшему российскому прокурору ужесточили приговор за коррупцию

Суд увеличил на полгода 9-летний приговор экс-прокурору Новосибирской области
Владимир Фалилеев

Владимир Фалилеев. Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Апелляционный суд ужесточил девятилетний приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Антонина Бартенева.

По ее словам, экс-прокурору добавили к сроку еще полгода.

19 января суд Барнаула приговорил Фалилеева к девяти годам лишения свободы за коррупцию. Ему также назначили штраф на сумму 5 миллионов 786 тысяч рублей, лишили чина государственного советника II класса и звания заслуженного работника прокуратуры России, а также права занимать должности в госорганах сроком на пять лет после отбытия наказания.

У осужденного были конфискованы в пользу государства два миллиона рублей и имущество в виде земельного участка площадью 800 квадратных метров в Улан-Удэ и другие объекты собственности.

Фалилеева задержали в феврале 2022 года за крышевание бизнеса — он оберегал от проверок торговый центр за взятки на общую сумму 11 миллионов рублей. Свою вину бывший прокурор не признал.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония нашла применение земле, которую хотела отдать России. Почему Таллин передумал?

      Раскрыта смертельная для человека доза водки

      Экс-агент ЦРУ рассказал о ярости украинцев из-за коррупции Зеленского

      Бойцы группировки «Север» показали укрепления ВСУ в Харьковской области

      Счета «дочки» работающего в России европейского банка арестовали

      Суперпогоду пообещали двум российским городам

      Турист поехал на отдых в любимую страну и был найден бездыханным в отеле

      Собчак рассказала о проблемах из-за своей фамилии

      Ирина Шейк скупила русские сладости

      ВСУ предупредили о риске попадания в котел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше