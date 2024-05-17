Бывшему российскому прокурору ужесточили приговор за коррупцию

Суд увеличил на полгода 9-летний приговор экс-прокурору Новосибирской области

Апелляционный суд ужесточил девятилетний приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Антонина Бартенева.

По ее словам, экс-прокурору добавили к сроку еще полгода.

19 января суд Барнаула приговорил Фалилеева к девяти годам лишения свободы за коррупцию. Ему также назначили штраф на сумму 5 миллионов 786 тысяч рублей, лишили чина государственного советника II класса и звания заслуженного работника прокуратуры России, а также права занимать должности в госорганах сроком на пять лет после отбытия наказания.

У осужденного были конфискованы в пользу государства два миллиона рублей и имущество в виде земельного участка площадью 800 квадратных метров в Улан-Удэ и другие объекты собственности.

Фалилеева задержали в феврале 2022 года за крышевание бизнеса — он оберегал от проверок торговый центр за взятки на общую сумму 11 миллионов рублей. Свою вину бывший прокурор не признал.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России.