Семью президента Киргизии обвинили в незаконном вывозе золота из страны

ГКНБ Киргизии: обвинения семьи Жапарова в вывозе золота являются провокацией

Обвинения в незаконном вывозе золота из Киргизии в адрес членов семьи президента страны Садыра Жапарова являются провокацией. Об этом заявил пресс-центр Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ), сообщает 24.kg.

В ГКНБ прокомментировали появившееся в соцсетях видео предположительной отправки ящиков с золотом из аэропорта «Тамчи» в Киргизии в аэропорт «Ларнака» на Кипре. Голос за кадром разговаривает по телефону с неизвестным тезкой брата Жапарова Сабыром и сообщает о подготовке груза к отправке.

«Подобные действия деструктивных сил несут потенциальную угрозу стабильности и развитию республики», — заявили в ведомстве. Также в ГКНБ предупредили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил прибывшему в республику с официальным визитом Жапарову карабахского скакуна.