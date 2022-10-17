Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:35, 17 октября 2022Россия

В Подмосковье заявили о завершении частичной мобилизации

Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о прекращении частичной мобилизации в регионе

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Подмосковье выполнили все задачи, установленные в рамках частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — написал Воробьев, сообщая о завершении частичной мобилизации в Подмосковье.

Губернатор поблагодарил всех, «кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг», а также отметил, что теперь важно продолжать помогать тем, кто на передовой. «Будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг», — заключил Воробьев.

Ранее в Минобороны заявили, что Москва в полном объеме выполнила задачи по мобилизации. По словам военного комиссара столицы полковника Максима Локтева, с 14 часов 17 октября пункты сбора мобилизованных граждан в городе остановили свою работу по приему мобилизационных ресурсов.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Он уточнил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Кроме того, градоначальник выразил благодарность и признательность добровольцам и мобилизованным, отметив, что в Москве волнуются и переживают за их судьбу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Ветеринары сообщили о новой проблеме со здоровьем у раненого медведя Диксона
Врачей из Краснодара направили в Ейск после падения самолета
В ЕС расследуют поставки иранских беспилотников в Россию
«Черноголовка» откажется от новых проектов в России
В Белоруссии заявили о готовности отстаивать интересы страны всеми средствами
Канье Уэст купит популярную у сторонников Трампа соцсеть
Момент крушения военного самолета Су-34 в Ейске попал на видео
Нидерланды проведут конференцию по восстановлению Украины
На российские стройки предложили привлекать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.