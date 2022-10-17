В Подмосковье заявили о завершении частичной мобилизации

Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о прекращении частичной мобилизации в регионе

В Подмосковье выполнили все задачи, установленные в рамках частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — написал Воробьев, сообщая о завершении частичной мобилизации в Подмосковье.

Губернатор поблагодарил всех, «кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг», а также отметил, что теперь важно продолжать помогать тем, кто на передовой. «Будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача — поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг», — заключил Воробьев.

Ранее в Минобороны заявили, что Москва в полном объеме выполнила задачи по мобилизации. По словам военного комиссара столицы полковника Максима Локтева, с 14 часов 17 октября пункты сбора мобилизованных граждан в городе остановили свою работу по приему мобилизационных ресурсов.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Он уточнил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Кроме того, градоначальник выразил благодарность и признательность добровольцам и мобилизованным, отметив, что в Москве волнуются и переживают за их судьбу.