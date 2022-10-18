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18:18, 18 октября 2022Забота о себе

Диетологи перечислили мешающие добиться плоского живота пищевые привычки

ETNT: диетолог Панконин объяснила, что для плоского живота необходима клетчатка

Фото: Vinicius Amano / Unsplash

Жевательная резинка приводит к вздутию живота и делает его более объемным, считают диетологи Эмбер Панконин и Бонни Тауб-Дикс. Они перечислили шесть пищевых привычек, которые мешают добиться плоского живота в материале для Eat This, Not That!

Панконин объяснила, что для плоского живота необходимо употреблять клетчатку. Дело в том, что она улучшает пищеварение и борется с запорами, вследствие которых может возникать вздутие и ощущение полного живота. Недостаток белка также негативно влияет на стройность. «Белок помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Если вы потребляете слишком много простых углеводов и недостаточно белка, это может привести к задержке жидкости и вздутию живота», — предупредила диетолог.

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Тауб-Дикс обратила внимание на жевательную резинку и предложила от нее отказаться, поскольку во время жевания человек заглатывает воздух, что приводит к вздутию живота и дискомфорту. «Жвачки без сахара часто изготавливаются с использованием сахарных спиртов, которые могут вызывать вздутие живота, желудочно-кишечный дискомфорт, метеоризм, а в некоторых случаях и диарею», — пояснила специалист.

По мнению специалистов, вздутию также способствует питье через трубочку, газированные напитки и алкоголь. Диетологи добавили, что зачастую вместе с алкоголем люди употребляют вредные закуски, в которых содержится много масла и соли.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали два мешающих похудению ингредиента. Одним из худших ингредиентов при похудении диетолог Нанавати назвала рафинированную муку.

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Евгения Черкасова
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