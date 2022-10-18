Время работы новых флагманских смартфонов сравнили

PhoneArena: новые iPhone опередили другие смартфоны в тестах аккумулятора

Новые смартфоны Apple оказалась более выносливыми в тестах автономности. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube-канале издания PhoneArena.

Журналисты медиа сравнили время работы на одном заряде аккумуляторов новых флагманских смартфонов. В тестах принимали участие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, Google Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Все аппараты прошли через два теста — время работы в браузере и при воспроизведении видео на YouTube.

В ходе первого теста iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max опередили остальные устройства — время работы смартфонов составило 16 часов 18 минут и 19 часов 5 минут соответственно. Для сравнения, Pixel 7 Pro проработал лишь 14 часов 9 минут. Во втором тесте флагманы Apple также заняли первое место — время автономной работы флагманов составило 11 часов и 9 часов 39 минут соответственно. Pixel 7 отключился через 9 часов 13 минут, Samsung Galaxy S22 Ultra — 7 часов 27 минут.

Журналисты отметили, что лидерство устройств Apple было зафиксировано вопреки тому, что смартфоны американского бренда имеют аккумуляторы с самым маленьким запасом емкости — 3200 и 4323 миллиампер-часов соответственно. Для сравнения, емкость батарей Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro и Galaxy S22 Ultra составляет 5000 миллиампер-часов.

В начале октября IT-журналисты отметили, что новый смартфон iPhone 14 Plus оказался телефоном с самой большой автономностью в линейке Apple. Время автономной работы девайса превысило двое суток.