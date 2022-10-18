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19:34, 18 октября 2022Мир

Маск заявил о первой в мире войне дронов

Илон Маск заявил о первой войне дронов на фоне сообщений о беспилотниках на Украине
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Мир столкнулся с первой войной дронов. Об этом в своем Twitter написал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Первая война дронов», — написал он, прокомментировав таким образом сообщения о появлении беспилотников над украинскими городами.

18 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поставит Киеву средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В частности, речь идет о сотнях станций активных помех. Генсек уточнил, что поставки ожидаются в ближайшие дни.

Ранее военные эксперты рассказали, что беспилотники «Герань-2» (иранский Shahed-136) стали «настоящим кошмаром» для Украины. Указывалось, что украинская система противовоздушной обороны оказалась против них бессильна.

11 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО. Помочь Украине в этом он попросил лидеров G7.

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Алина Гончарова
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