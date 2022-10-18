В Европе раскрыли планы по экономии газа

Глава Еврокомиссии заявила о плане ЕС сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в 2022 году

Евросоюз может сэкономить миллиарды кубометров газа в 2022 году, если будет и дальше придерживаться установленных энергетических мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.

Речь идет о диверсификации поставок газа и постепенном отказе от российского топлива. Если Европа продолжит реализовывать план, регион сможет накопить 50 миллиардов кубометров газа, а также получить 65 миллиардов кубометров от альтернативных России поставщиков, уточнила фон дер Ляйен.

Согласно отчету ЕК за последний квартал 2021 года, в прошлом году потребление газа в ЕС выросло на четыре процента в годовом выражении, до 412 миллиардов кубометров. При этом, согласно недавно раскрытым данным Еврокомиссии о ситуации на газовом рынке, во втором квартале 2022 года ЕС сократил потребление топлива на 16 процентов (до 71 миллиарда кубометров) после снижения на 8 процентов в первом квартале (до 130 миллионов кубометров).

Ранее Еврокомиссия анонсировала новые меры по борьбе с энергокризисом, которые должны помочь странам справиться с подорожанием энергоносителей и их дефицитом. Так, ЕК предложила обязать государства блока делиться друг с другом газом в случае чрезвычайной ситуации. Также в мерах присутствует пункт о совместных закупках газа — речь идет об объемах по меньшей мере в 15 процентов от целей по заполнению хранилищ в каждой стране.