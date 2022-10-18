Александр Емельяненко пословицей ответил на критику брата Федора

Александр Емельяненко ответил на критику брата Федора пословицей о соринке в чужом глазу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Hardcore Boxing пословицей ответил на критику старшего брата Федора.

«Федору надо начать с себя. Есть такая пословица: "В чужом глазу соринку увидишь, а в своем бревна не заметишь". Поэтому пусть Федор за себя говорит», — заявил спортсмен. Он добавил, что не понял смысл сказанного братом и не хочет впредь обсуждать его.

9 октября Федор Емельяненко посоветовал брату навести порядок в душе и изменить образ жизни. Он отметил, что был удивлен исходом поединка Александра с Вячеславом Дациком и испытал негативные эмоции, просматривая запись встречи.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над Емельяненко нокаутом. Боец пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.