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Спорт

Емельяненко объяснил поражение от Дацика

Александр Емельяненко после поражения от Вячеслава Дацика заявил, что недооценил соперника

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на поражение в поединке против соотечественника Вячеслава Дацика. Он публиковал пост в Telegram-канале.

«Приношу извинения фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его. Он побежал от меня… Больше так поступать не буду», — объяснил Емельяненко. Он добавил, что хочет провести реванш.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над соперником нокаутом. Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дарья Коршунова
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