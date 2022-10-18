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16:12, 18 октября 2022Россия

Дума решила проконтролировать переселение жителей Херсонщины в другие регионы

Спикер Володин заявил, что ГД проконтролирует переезд жителей Херсонщины в другие регионы

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Государственная Дума проконтролирует переезд жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Володин отметил, что это решение сможет защитить новых граждан России.

«Принимается решение взять под контроль Госдумы переселение жителей Херсона, кто захочет получить жилье в других регионах, в регионы России. Смогут это сделать, выехать из-под обстрелов, которые идут круглосуточно со стороны вооруженных сил киевского режима», — заявил он.

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14 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при «зачистке» территории от Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты — об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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Валерий Розенберг
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