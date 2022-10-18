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04:56, 18 октября 2022Мир

Япония ввела санкции против связанных с КНДР компаний

Япония ввела санкции против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Японское правительство вводит санкции, включающие заморозку активов в случае их обнаружения, против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, рассказал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно во время пресс-конференции, пишет ТАСС.

Он уточнил, что мера была принята из-за повторяющихся провокационных действий Северной Кореи. Мацуно отметил, что такая политика неприемлема. «Они угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества», — объяснил он причины введения ограничительных мер.

Ранее правительство Японии выразило «решительный протест» КНДР из-за запуска ракет. 4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. Снаряд упал в трех тысячах километров от Японии.

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Марина Совина
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