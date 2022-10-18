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10:31, 18 октября 2022Бывший СССР

В Киеве рядом с ТЭЦ произошел взрыв

В Киеве рядом с ТЭЦ №6 произошел взрыв, наблюдается задымление

Фото: Reuters

В Киеве рядом с теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) №6 произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы, передает ТАСС.

По их словам, на месте взрыва наблюдается задымление. Иные подробности в настоящий момент не приводятся.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева. Эту информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, уточнив, что прилет был зафиксирован в Деснянском районе города.

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Алевтина Запольская
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