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13:21, 18 октября 2022Россия

Стало известно о пострадавшей из-за удара ВСУ по двум российским поселкам

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшей при обстреле двух поселков ВСУ

Фото: Reuters

Местная жительница пострадала из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому поселку Теткино и селу Попово-Лежачи. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Как стало известно, женщина была ранена попавшими в лицо осколками стекла. Ей уже оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой.

Губернатор также рассказал, что по российским приграничным пунктам нанесли не менее шести ударов. Часть снарядов противника попали в сгоревший дом, остальные — в огороды. Кроме того, были повреждены провода, однако местные специалисты уже наладили снабжение жителей электричеством.

Старовойт отдельно подчеркнул, что некоторые снаряды противника не разорвались и попросил сообщать об их обнаружении на телефон 112.

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Константин Лысяков
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