Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 18 октября 2022Наука и техника

Работа российского беспилотника «Ланцет» в зоне СВО попала на видео

«Ростех» опубликовал видео работы российского ударного беспилотника «Ланцет» в зоне СВО

Работа российского ударного беспилотника «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) попала на видео. Кадры применения беспилотника появились в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

На кадрах видны результаты атаки на здание. Сначала показано, как системы беспилотника обнаруживают цель по координатам, затем со спутниковой камеры запечатлен взрыв по объекту. «Ростех» уточняет, что в состав летательного аппарата входит модуль разведки, навигации и связи.

Масса «Ланцета» составляет 12 килограммов. Во многом легкость беспилотника объясняется использованием пластика и композитов в конструкции. Дрон может набирать скорость более 100 километров в час.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по технике и бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах видно группу солдат ВСУ — они стоят возле автомобиля и не слышат приближения боеприпаса. Снаряд попадает в автомобиль и взрывается. Части солдат удается укрыться в окопе.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава Минобороны Британии экстренно поехал в США обсудить ядерную угрозу
Появился предварительный список погибших при падении Су-34 в Ейске
Польша высказалась о возобновлении импорта российского угля
В лаборатории создали новый искусственный смертельный штамм COVID-19
Украина попросит Израиль о передаче систем ПВО
Вяльбе высказалась о получении российским лыжником украинского гражданства
Гоген Солнцев выложил фото после пластической операции
Минобороны ФРГ пообещало предоставить Киеву новые вооружения
Balenciaga обклеил сумку скотчем и выставил ее на продажу за 191 тысячу рублей
Появились детали обнаружения тела 14-го погибшего при крушении Су-34 в Ейске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.