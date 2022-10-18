Клубы итальянской Серии А заинтересовались 17-летним футболистом «Локомотива»

Итальянские «Лацио» и «Удинезе» заинтересовались 17-летним игроком «Локомотива» Пушкаревым

Представители итальянской Серии А «Лацио» и «Удинезе», а также португальская «Бенфика» заинтересовались 17-летним форвардом московского «Локомотива» Денисом Пушкаревым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, игрок попал в поле зрения скаутов молодежных команд клубов. Однако речь о трансфере пока не идет, так как Пушкарев не достиг совершеннолетия. 18 лет ему исполнится в марте 2023-го.

Пушкарев не играл за основной состав «Локомотива», форвард представляет клуб в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). В нынешнем сезоне он забил семь мячей и сделал восемь голевых передач в 12 матчах.

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