Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Химки
Фонбет Кубок России|Группа A
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
20:30 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|Группа C
11:51, 18 октября 2022Спорт

Клубы итальянской Серии А заинтересовались 17-летним футболистом «Локомотива»

Итальянские «Лацио» и «Удинезе» заинтересовались 17-летним игроком «Локомотива» Пушкаревым

Фото: Daniel Norin / Unsplash

Представители итальянской Серии А «Лацио» и «Удинезе», а также португальская «Бенфика» заинтересовались 17-летним форвардом московского «Локомотива» Денисом Пушкаревым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, игрок попал в поле зрения скаутов молодежных команд клубов. Однако речь о трансфере пока не идет, так как Пушкарев не достиг совершеннолетия. 18 лет ему исполнится в марте 2023-го.

Пушкарев не играл за основной состав «Локомотива», форвард представляет клуб в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). В нынешнем сезоне он забил семь мячей и сделал восемь голевых передач в 12 матчах.

12 октября бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов оценил возможность отъезда отечественных игроков в европейские чемпионаты. По его словам, в ближайшие два года россиянам будет проблематично перейти в клубы из Старого света.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Следствие назвало основную версию крушения Су-34 в Ейске
Правительство изменило требования для компаний с мобилизованными сотрудниками
Появились подробности наезда российского космонавта на пешехода
Клубы итальянской Серии А заинтересовались 17-летним футболистом «Локомотива»
В «Роскосмосе» прокомментировали ДТП с участием космонавта Артемьева
Владелец Louis Vuitton испугался летать на частном самолете
На Украине допустили веерные отключения электроэнергии
Россияне бросились покупать один вид товаров
На Украине заметили снятые с вооружения шведские орудия
ВСУ начали обстрел двух российских поселков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.