Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками

«Бон Тон»: новостройки комфорт-класса больше всего подешевели в Бабушкинском районе Москвы

К концу сентября 2022 года среди районов старой Москвы новостройки комфорт-класса больше всего подешевели в Бабушкинском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости «Бон Тон».

С августа стоимость квадратного метра новостройки в Бабушкинском районе снизилась на 6,7 процента. Районом с подешевевшими новостройками также назвали Текстильщики, где динамика достигла 4,6 процента. Топ-3 списка замкнуло Чертаново Южное со снижением цены на 3,6 процента.

Ниже в списке расположились Царицыно и Очаково-Матвеевское — квадратный метр стал стоить меньше на 3,4 процента и 2,7 процента соответственно. В Останкинском районе зафиксировали динамику в 2,2 процента. Снижение на 1,5 процента пришлось на Чертаново Центральное и Метрогородок.

Ранее аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, что по итогам третьего квартала 2022 года жилье в новостройках бизнес-класса сильнее всего подорожало в Пресненском районе Москвы. Второе место в рейтинге занял Савеловский район, на третьем оказался район Лефортово.