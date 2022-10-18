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13:31, 18 октября 2022Среда обитания

Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками

«Бон Тон»: новостройки комфорт-класса больше всего подешевели в Бабушкинском районе Москвы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

К концу сентября 2022 года среди районов старой Москвы новостройки комфорт-класса больше всего подешевели в Бабушкинском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости «Бон Тон».

С августа стоимость квадратного метра новостройки в Бабушкинском районе снизилась на 6,7 процента. Районом с подешевевшими новостройками также назвали Текстильщики, где динамика достигла 4,6 процента. Топ-3 списка замкнуло Чертаново Южное со снижением цены на 3,6 процента.

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Ниже в списке расположились Царицыно и Очаково-Матвеевское — квадратный метр стал стоить меньше на 3,4 процента и 2,7 процента соответственно. В Останкинском районе зафиксировали динамику в 2,2 процента. Снижение на 1,5 процента пришлось на Чертаново Центральное и Метрогородок.

Ранее аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, что по итогам третьего квартала 2022 года жилье в новостройках бизнес-класса сильнее всего подорожало в Пресненском районе Москвы. Второе место в рейтинге занял Савеловский район, на третьем оказался район Лефортово.

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