Россиян предложили по-новому облагать налогом при продаже жилья

Минфин предложил по-новому облагать россиян НДФЛ при продаже унаследованного жилья

Минфин предложил по-новому облагать россиян налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже унаследованного жилья. Решение по установлению минимального срока владения объектом захотели оставить за регионами. Об этом сообщают «Ведомости».

Предложение относится к проекту «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы». Изменения коснутся недвижимости, приобретенной в порядке наследования, в результате приватизации, а также по договору дарения или ренты.

На данный момент минимальный срок владения подобным жильем для освобождения от НДФЛ составляет три года, в общем случае — пять лет. Регионам предложили самостоятельно устанавливать сроки. Минфин объяснил возможное нововведение желанием повысить объективность и социальную справедливость в области налогообложения. «По решению региона этот срок может быть и нулевым», — заявили в министерстве.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому обманутых дольщиков в России предложили освободить от уплаты НДФЛ. Речь шла об отмене налога с недвижимости, получаемой в случае банкротства или несостоятельности застройщика.