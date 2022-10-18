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09:43, 18 октября 2022Среда обитания

Россиян предложили по-новому облагать налогом при продаже жилья

Минфин предложил по-новому облагать россиян НДФЛ при продаже унаследованного жилья

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минфин предложил по-новому облагать россиян налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже унаследованного жилья. Решение по установлению минимального срока владения объектом захотели оставить за регионами. Об этом сообщают «Ведомости».

Предложение относится к проекту «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы». Изменения коснутся недвижимости, приобретенной в порядке наследования, в результате приватизации, а также по договору дарения или ренты.

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На данный момент минимальный срок владения подобным жильем для освобождения от НДФЛ составляет три года, в общем случае — пять лет. Регионам предложили самостоятельно устанавливать сроки. Минфин объяснил возможное нововведение желанием повысить объективность и социальную справедливость в области налогообложения. «По решению региона этот срок может быть и нулевым», — заявили в министерстве.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому обманутых дольщиков в России предложили освободить от уплаты НДФЛ. Речь шла об отмене налога с недвижимости, получаемой в случае банкротства или несостоятельности застройщика.

Нина Ташевская
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