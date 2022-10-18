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04:40, 18 октября 2022Экономика

Экономист назвал истинный смысл попыток ввести потолок цен на российскую нефть

Экономист Пас Невес: потолок цен на нефть позволит Западу ограничить доходы России

Фото: Pixabay

Специалист бразильского экспертного аналитического центра «Фонд Жетулиу Варгаса» Леонарду Пас Невес в разговоре с ТАСС назвал причину, по которой западные страны хотят ввести потолок цен на российскую нефть. По его словам, это делается не для стабилизации ситуации на мировых энергетических рынках, а для того, чтобы снизить доходы Москвы.

«Истинный смысл заключается не в стабилизации рынка, а в том, чтобы попытаться ограничить текущие поступления в Россию, [выросшие] в связи с увеличением стоимости углеводородного сырья», — заявил экономист.

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Эксперт указал на то, что Запад позволил себе допустить просчет, не ожидая роста цен на энергоресурсы после введения ограничений в отношении России из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он выразил сомнение на счет того, что другие государства поддержат введение потолка цен на нефть из России, поскольку ее основные покупатели — Индия и Китай — уже приобретают топливо с большой скидкой.

При этом Пас Невес пояснил, что спрогнозировать, чем закончатся антироссийские санкции тяжело в связи с тем, что подобные меры в отношении кого-либо никогда ранее не предпринимались, а также из-за непредсказуемой реакции третьих стран на данное решение. Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны западных стран, России есть чем ответить.

Ранее власти Канады расширили санкции против России, внеся в список еще 34 физлица и одно юрлицо. По утверждению канадских властей, попавшие под новые санкции лица «распространяют дезинформацию».

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Марина Совина
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