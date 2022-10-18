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09:31, 18 октября 2022Спорт

Овечкин прервал безголевую серию на старте сезона НХЛ

Две гола и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» одержать вторую победу в сезоне НХЛ

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:4. Одержать победу хозяевам помог российский форвард Александр Овечкин. Он совершил две результативные передачи и забросил две шайбы, прервав таким образом безголевую серию, которая продолжалась на протяжении трех первых матчей нового сезона НХЛ.

Овечкина признали первой звездой этой встречи. Она стала 159-й в карьере нападающего в лиге с двумя и более заброшенными шайбами. По этому показателю он занимает второе место в НХЛ, уступая только канадцу Уэйну Гретцки. Он оформил дубль в 189 матчах.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 782 раза, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).

Ксения Курашкина
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