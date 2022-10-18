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10:35, 18 октября 2022Спорт

Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Александра Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Во встрече против «Ванкувер Кэнакс», которая прошла в ночь на вторник, 18 октября, россиянин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Его команда одержала победу со счетом 6:4.

Второй звездой дня признан канадский нападающий «Бостона» Джейк Дебраск. Форвард отметился двумя заброшенными шайбами и одним пасом в матче с «Флорида Пантерс» (5:3). Тройку лучших игроков замкнул Артемий Панарин. Росийский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» записал на свой счет гол и три результативные передачи в поединке с «Анахайм Дакс» (6:4).

Для Овечкина голы стали первыми в нынешнем сезоне. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю.

Алексей Гусев
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