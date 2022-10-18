В Кремле раскрыли детали заседания Совбеза с участием Путина

Песков назвал плановым заседание Совбеза 19 октября и заявил, что оно готовилось заранее

Заседание членов Совета безопасности у президента России Владимира Путина, которое состоится в среду, 19 октября, будет плановым. Об этом, раскрывая детали заседания, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это заседание, такие заседания готовятся заранее. Безусловно, там миграционная политика, как раз вопросы, которые были согласованы», — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что совещание пройдет 19 октября в режиме видеоконференции. На нем будут затронуты вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности России в миграционной сфере, а также регулирование миграционных процессов в интересах общественно-политической стабильности в стране.

На заседании с докладом выступит зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Тема его речи не уточняется.