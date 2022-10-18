Оценены последствия разрушения 30 процентов электростанций Украины

Аналитик Пасечник назвал критичным разрушение 30 процентов электростанций Украины

Разрушение 30 процентов электростанций Украины приведет к критичным последствиям для энергетической инфраструктуры страны. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Он оценил шансы восстановления такого числа электростанций.

«Естественно, это критично. Они теперь не экспортируют электроэнергию. Раньше была такая возможность, в Европу что-то перегоняли. Дальше идет цепочка — встает производство, население без света. Сейчас не до восстановления, наверное, в условиях энергокризиса», — объяснил аналитик.

Я сомневаюсь, что можно быстро восстановить. Когда-то, возможно, и восстановят. Надо смотреть, что выбывает Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

При этом в какой-то степени Украина сможет справляться с энергетическим обеспечением страны, добавил Александр Пасечник.

«Они пытаются ограничивать подачу электроэнергии, вводят веерные отключения, будут жить в условиях скудного энергопотребления. Но под зиму это серьезные потери. Есть разные оценки, сколько должно быть разрушено, чтобы это стало критичным, но 30 процентов уже считается большой проблемой», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter сообщил, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. По словам главы государства, это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко допустил, что в республике могут произойти веерные отключения электроэнергии. «В ближайшем будущем у нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии», — сказал он.

10 октября Россия нанесла ряд ракетных ударов по территории Украины. В Кремле утверждают, что целью атаки были объекты энергетической инфраструктуры в рамках специальной военной операции.