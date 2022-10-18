На Украине заметили снятые с вооружения шведские орудия

На Украине заметили снятые с вооружения шведские безоткатные орудия Pvpj 1110

Украинские военные применяют шведские безоткатные орудия Pansarvärnspjäs 1110 (Pvpj 1110), которые сняли с вооружения в Швеции в 1990-х годах. Видео, демонстрирующее применение орудия, заметила «Российская газета».

Орудие калибра 90 миллиметров разрабатывали с 1953 года, а в начале 1960-х годов Pvpj 1110 приняли на вооружение шведских вооруженных сил. Также орудие экспортировали в Эстонию, Доминиканскую Республику и Латвию.

В арсенал Pvpj 1110 входят кумулятивные гранаты, которые могут пробить до 800 миллиметров брони. Орудие оснащено оптическим прицелом и винтовкой для пристрелки.

В мае в руках украинского военного заметили шведский пистолет-пулемет Carl Gustaf M/45, который разработали в 1944 году.

В том же месяце стало известно, что Украина получила шведские автоматические зенитные пушки Bofors Lvakan 40/60 калибра 40 миллиметров.