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На Украине заметили устаревшее шведское оружие

Украинские военные получили устаревшие пистолеты-пулеметы Carl Gustaf M/45

Кадр: Военное дело / YouTube

Украинские военные получили шведские пистолеты-пулеметы Carl Gustaf M/45. Устаревшее оружие, которое разработали в 1944 году, заметили в руках бойца территориальной обороны — соответствующий снимок появился в Telegram-канале «Милитарист», передает «Российская газета».

На снимке демонстрируют пистолет-пулемет Carl Gustaf M/45B. Базовую версию оружия приняли на вооружение в 1945 году. Пистолет-пулемет может использовать коробчатые магазины на 36 или 50 патронов калибра 9х19 миллиметров.

В Швеции Carl Gustaf M/45 выпускали до 1964 года. Также пистолет-пулемет выпускали в Египте по лицензии до 1970 года. Шведская армия использовала Carl Gustaf M/45 до середины 1990-х годов.

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Ранее стало известно, что украинские военные получили устаревшие зенитные пушки Bofors Lvakan 40/60, которые малоэффективны против современной авиации.

В апреле издание The Drive назвало ракеты Brimstone новейшим оружием, которое Великобритания поставит Украине.

В марте агентство DPA сообщило, что из Германии на Украину прибыли патроны, пулеметы MG3 и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стрела».

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Даниил Иринин
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