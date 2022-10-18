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12:01, 18 октября 2022Россия

Обломки упавшего самолета Су-34 возле многоэтажки в Ейске показали на видео

«112» показал на видео обломки самолета Су-34, упавшего возле жилой многоэтажки в Ейске
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Обломки самолета Су-34, упавшего возле жилой многоэтажки в Ейске Краснодарского края, показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На записи видны обгоревшие и искореженные части воздушного судна. Кроме того, показаны повреждения, которые получил дом в Ейске после падения Су-34.

По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, еще 19 пострадали.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. В ведомстве уточнили, что основная версия крушения Су-34 в Ейске связана с технической неисправностью судна.

Найденные на месте крушения самолета бортовые самописцы отправили на экспертизу, добавили в СКР.

Самолет Су-34 упал около многоэтажки в Ейске вечером 17 октября. Он загорелся в воздухе и начал резко снижаться. В Минобороны пояснили, что крушение воздушного судна произошло из-за возгорания двигателя.

Анна Щербакова
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