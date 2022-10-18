В Сербии обвинили Евросоюз в лицемерии

Глава МВД Сербии Вулин упрекнул ЕС в лицемерии по вопросу мигрантов

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин обвинил Европейский союз (ЕС) в лицемерии по отношению к мигрантам. Об этом сообщает ТАСС.

«Угрозы, которые нам поступают из Европейского союза, что нам снова введут визы и отменят визовую либерализацию, настолько же не соответствуют действительности, насколько лицемерны. Если проблема Европейского союза в том, что через Сербию прошли около 500 граждан Бурунди, попросивших убежище, тогда, вероятно, еще большая проблема — несколько миллионов людей, которые приехали из Сирии или Афганистана», — сказал Вулин, указав, что не Сербия спровоцировала «арабскую весну» в странах Ближнего Востока, которая привела к наплыву мигрантов в Европе.

По мнению Вулина, ЕС пытается таким образом «отомстить» Сербии за отказ вводить санкции против России и непризнание Косово.

Ранее в МИД России раскритиковали давление Запада на Сербию с целью принудить ее поддержать антироссийские санкции.