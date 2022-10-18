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23:15, 18 октября 2022Спорт

Стерлинг показал знания русского языка перед турниром UFC

Американский боец MMA Стерлинг произнес слово «братуха» на русском перед турниром UFC 280
Алджамейн Стерлинг

Алджамейн Стерлинг. Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг показал знания русского языка перед турниром UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Видео доступно в Telegram-канале промоушена.

Спортсмен пришел на пресс-конференцию в традиционном арабском наряде. Затем он удивил журналистов познаниями в русском языке, произнеся слово «братуха».

22 октября Стерлинг проведет титульный бой UFC в легчайшем весе против американца Ти Джея Диллашоу. На счету спортсмена 24 поединка по правилам смешанных единоборств и 21 победа. Диллашоу одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.

В апреле Стерлинг защитил чемпионский титул в бою против россиянина Петра Яна. Американец одержал победу судейским решением. Стерлинг победил и в их первом поединке, который прошел в марте 2021-го. Тогда россиянин нанес запрещенный удар в голову соперника и утратил чемпионский пояс.

Анастасия Борисова
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