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17:00, 18 октября 2022Силовые структуры

Завершено следствие по делу адвоката Талантова о дискредитации российской армии

СКР завершил следствие по делу адвоката Талантова о дискредитации российской армии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России и экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Речь идет о защитнике советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова — адвокате Дмитрии Талантове, который был арестован 29 июня, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ему вменяется три эпизода, предусмотренных статьями 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации, совершенное лицом с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти»), и два эпизода по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»).

21 сентября сообщалось, что Талантову были предъявлены новые обвинения. По данным следствия, в марте и апреле 2022 года он опубликовал фейковую информацию в соцсети о деятельности российских военнослужащих при проведении спецоперации.

Психолого-лингвистическая судебная экспертиза также установила, что в постах фигуранта содержится экстремизм. В связи с этим его действиям дана дополнительная квалификация по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения»).

О возбуждении уголовного дела против него Талантов сообщил 28 июня.

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Любовь Ширижик
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