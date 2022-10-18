Turk.Estate: число сделок россиян с недвижимостью в Турции выросло на 121,48 процента

В сентябре 2022 года число сделок граждан России с недвижимостью в Турции выросло на 121,48 процента относительно девятого месяца 2021-го. О том, что россияне бросились скупать жилье в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Turk.Estate.

Относительно сентября 2020-го положительная динамика в том же месяце 2022-го составила 166,96 процента. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, число сделок с жильем в Турции за девятый месяц нынешнего года оказалось на 3,39 процента ниже, чем за восьмой месяц того же года. Всего в сентябре 2022-го россияне приобрели 1,19 тысячи объектов недвижимости в пляжной стране, а в августе — 1,23 тысячи.

За девять месяцев текущего года было зафиксировано 9,3 тысячи операций с турецким жильем, что на 198,9 процента, или 6,2 тысячи объектов больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Эксперты отметили, что за период с января по сентябрь 2022-го россияне приобрели на 73,09 процента больше жилья в Турции, чем за весь 2021 год, когда было куплено 5,3 тысячи объектов недвижимости.

Ранее в октябре специалисты Intermark Real Estate (бывший Savills) пришли к выводу, что россияне отвернулись от недвижимости в Европе и стали покупать объекты в странах Азии и Ближнего Востока. По их данным, из всего объема сделок на Турцию и страны Ближнего Востока пришлась доля в 56 процентов. В 2021 году интерес к этим государствам был ниже и составлял 33 процента.

