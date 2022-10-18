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12:33, 18 октября 2022Бывший СССР

ВСУ отказались забрать тела погибших военных

Рогов заявил, что ВСУ игнорируют предложения забрать тела погибших военных

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) игнорируют предложения забрать тела погибших военных с запорожской линии фронта. Об отказе заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Мы не воюем с мертвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует на наши предложения», — сообщил он.

Ранее Минобороны России доложило о возвращении в страну 110 граждан, находившихся в плену на Украине. Уточнялось, что 72 человека из возвращенных — моряки.

Также 13 октября стало известно об обмене пленными между Россией и Украиной. В результате Москва вернула 20 военнослужащих. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что среди освобожденных военных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, всего в страну вернулись 32 человека. Кроме того, Киев получил тело израильтянина Дмитрия Фиалка, отметил он.

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Кристина Есикова
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