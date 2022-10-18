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18:30, 18 октября 2022Спорт

Суд вынес вердикт по иску тренера Хохлова к Facebook из-за фамилии

Суд обязал Facebook выплатить тренеру Хохлову 65 миллионов рублей по делу о фамилии

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Солнцевский суд Москвы вынес вердикт по иску бывшего футболиста сборной России и тренера Дмитрия Хохлова к американской компании Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) по делу о трактовке его фамилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд обязал компанию выплатить Хохлову 64 миллиона рублей и 1 миллион в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, сеть должна разблокировать все упоминания его фамилии.

Хохлов подал иск на Facebook в сентябре 2021 года. Тренер остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Facebook, ни Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он потребовал поменять алгоритмы соцсетей, а также был намерен получить компенсацию за моральный вред.

Хохол — уничижительное или оскорбительное, иногда шутливое прозвище украинцев. Значение «украинец», «малоросс» для термина «хохол» также записано в Толковом словаре Даля.

С 2015 года Facebook стал активно блокировать аккаунты русскоязычных пользователей, употребляющих в записях слово «хохол». Администрация соцсети пришла к выводу, что оно неполиткорректно.

Анастасия Борисова
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