Россияне из города на границе с Украиной рассказали о жизни под обстрелами

Жители Белгорода рассказали об обстрелах и собранных «тревожных чемоданчиках»

Жители приграничного Белгорода, каждый день живущие под обстрелами, рассказали «Ленте.ру» об обстановке в регионе и постоянном ожидании бомбардировок, ставшем привычкой.

Местные жители считают, что их город в любой момент может быть атакован, поэтому, по словам жительницы Белгорода Дарьи, у большинства ее соседей собран «тревожный чемоданчик» с лекарствами, документами и вещами первой необходимости. «За время интервью три раза сработала ПВО. На мой взгляд, это очень показательно с учетом того, что Белгород не так близко к границе, как многие поселки и деревни, и здесь многое не слышно», — констатировала собеседница «Ленты.ру». По ее мнению, напряженная обстановка и постоянные звуки взрывов отразились на всех горожанах.

При этом ситуация в приграничных районах, отметила она, намного хуже.

«Люди там живут в постоянном страхе за свою жизнь, а когда приезжают в Белгород, то говорят: "Нам странно находиться в Белгороде, здесь люди улыбаются и строят планы. У нас такого давно уже нет». Вот они и уезжают, потому что лучше остаться ни с чем, но быть живым и здоровым"»

Дарья жительница Белгорода

Белгородский студент Иван отметил, что люди привыкли к обстрелам и пытаются жить обычной жизнью, продолжая ходить на работу, хоть и стараясь не появляться на улицах во время работы ПВО. «Звуки от перехватов ракет очень запоминающиеся, не похожие на что-либо в нормальной жизни», — объяснил молодой человек.

Собеседница «Ленты.ру» Евгения тоже живет в Белгороде, после объявления специальной военной операции у нее обострились депрессия и диагностированное тревожное расстройство. «У некоторых знакомых нервный смешок после вспышек. Кто-то не слышит их, все превратилось в шумовой фон», — признается девушка, отмечая, что раньше хлопки раздавались в городе лишь по ночам, а теперь слышны круглые сутки.

Горожанка Марина Данько рассказала, как чрезвычайная ситуация повлияла на жизнь детей. «Еще весной школьники не сдавали куртки в гардероб, прямо в них сидели в классе и всегда носили с собой телефоны на случай объявления об эвакуации», — рассказала она. По ее словам, во всех городских подъездах развешена информация о том, как вести себя во время обстрела, с ней ознакомлены и дети и взрослые.

С 11 апреля на территории Белгородской области введен повышенный уровень террористической опасности, который регулярно продлевается. Обстрелы граничащего с Украиной региона происходят все чаще — так, 16 октября над Белгородом сработала система ПВО, в центре города прозвучало 16 взрывов. Днем ранее в результате обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе.

О начале специальной операции в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, цель операции — демилитаризация Украины и защита населения Донбасса.