Глава МИД ФРГ Бербок предложила Европе отказаться от «безопасности вместе с Россией»

Европа должна изменить формулу взаимоотношений с Россией. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает RND.

Комментируя заявления Москвы о готовности к возобновлению переговоров с Киевом, глава немецкой дипломатии заявила, что «продиктованный мир не является миром для людей на востоке Украины». «Поэтому для Европы речь идет не о безопасности с Россией, а о безопасности от России», — сказала Бербок.

Новый план Бербок

В конце августа Бербок заявила, что разработала новый план развития отношений Европейского союза (ЕС) с Россией. Дипломат рассказала, что предложенный проект состоит из четырех пунктов. «К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — уточнила она.

По словам Бербок, в плане учитывается высокая цена для Европы за поддержку Киева, которая может возрасти. Отмечается, что стратегическая коммуникация между странами должна быть направлена на объяснение того, как помощь Украине и продолжение санкционного давления на Москву повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе.

В сентябре президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в алчности и намерении сохранить ничем не ограниченную власть. Он назвал эти действия «подлинной причиной гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России».

В августе российский лидер называл обещания Запада о безопасности в Европе лицемерием. Он тогда подчеркивал, что западные страны намеренно разваливают систему европейской безопасности и «сколачивают» все новые военные альянсы. Кроме того, НАТО двигается на восток, наращивая военную инфраструктуру, добавлял глава государства.

Берлин считает украинцев важнее немцев

Ранее Бербок указала, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что руководство ФРГ допустило крупнейшую ошибку, выбрав содействие с союзниками по НАТО вместо обеспечения своих национальных интересов в контексте ситуации с Украиной. «[Руководство Германии] должно само определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств [перед НАТО] так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа», — сказал он, отметив, что это был политический выбор тех людей, которые пришли к власти легитимным образом.