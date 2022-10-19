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19:00, 19 октября 2022Наука и техника

«Ростех» сообщил о поставках «Ракушек» в войска

«Ростех» сообщил о поставках БТР-МДМ «Ракушка» для участия в спецоперации

Фото: Kirill Borisenko / Unsplash

Предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставляют в войска для участия в специальной военной операции десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и боевые машины пехоты (БМП). Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

«В армию регулярно отправляются эшелоны с танками "Прорыв", САУ "Малка", гаубицами "Мста-С" от УВЗ. В войска поступают БМП-3, БМП-4М, БТР-МДМ от "Высокоточных комплексов". И многое другое от предприятий со всей страны», — отметили в сообщении.

Плавающий бронетранспортер БТР-МДМ создан на базе боевой машины десанта БМД-4М. Машина массой 13,2 тонны получила двигатель мощностью 500 лошадиных сил. БТР-МДМ может нести два пулемета калибра 7,62 миллиметра.

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В сентябре концерн «Калашников» показал испытания контейнера динамической защиты на основе элементов 4С24, которая предназначена для танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

В том же месяце начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщал, что участвующие в спецоперации БТР и БМП получили комплекты дополнительной защиты.

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Даниил Иринин
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