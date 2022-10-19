Ивлеева рассказала о многомиллионных тратах на шоу

Ведущая Ивлеева заявила, что потратила 34 миллиона рублей на шоу «Королевские кобры»

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о многомиллионных тратах на дрэг-шоу «Королевские кобры». Сумму, которая ушла на создание проекта, она раскрыла в шоу «Вопрос ребром». Выпуск доступен на YouTube.

По словам Ивлеевой, всего на проект было потрачено 34 миллиона рублей. Другие подробности о расходах на «Королевских кобр» она не раскрыла.

Вместе с тем ведущая не согласилась с мнением, что проект, который прекратил выходить после шестого выпуска, провалился. «У нас, к сожалению, не развита культура просмотра и вообще принятия данного формата. Но то, что мы сделали [подобное шоу] первыми в России и сделали такой эксперимент, я очень этим горжусь», — рассказала Ивлеева. Она также отметила, что считает «Королевских кобр» одним из лучших проектов, которыми когда-либо занималась.

«Королевские кобры» выходили на YouTube-канале Ивлеевой с сентября 2021 года по январь 2022 года. В рамках проекта дрэг-артисты из разных городов России соревновались в липсинге и хореографии. В каждом выпуске также присутствовал приглашенный звездный гость.

Шоу вызвало общественный резонанс. В частности, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой запретить программу, так как усмотрела в ней пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Помимо того, видео поцелуя Ивлеевой с журналисткой Ксенией Собчак на съемках «Королевских кобр» Тверской суд признал запрещенным к распространению.

В середине октября Ивлеева, отвечая у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) на вопрос о дальнейшей судьбе «Королевских кобр», сообщила, что проект приостановлен.

