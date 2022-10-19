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23:49, 18 октября 2022Мир

В США оправдали россиянина по обвинению в даче ФБР ложных показаний

WP: жюри присяжных в США оправдало россиянина Данченко по обвинению в лжесвидетельстве ФБР

Фото: Chip East / Reuters

Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче Федеральному бюро расследований (ФБР) ложных показаний по делу о связях бывшего президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как стало известно изданию, присяжные признали его невиновным по всем четырем пунктам обвинения. Прокуратура утверждала, что Данченко солгал ФБР о своих источниках информации. По мнению обвинения, россиянин ни от кого подобные сведения не получал и сфабриковал факты.

Ранее один из пунктов обвинения был снят судьей во время процесса.

Российского аналитика Игоря Данченко, который участвовал в расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией, арестовали 4 ноября 2021 года на территории США. Ему предъявили обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. По данным Минюста США, с июня по ноябрь 2017 года аналитик пять раз передал неверные сведения. Фигурант отказался признавать свою вину.

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Ксения Назарова
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