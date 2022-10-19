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11:49, 19 октября 2022Среда обитания

Россиянам захотели упростить продажу долевых квартир

В Госдуме подготовили поправки, которые упростят продажу долевых квартир
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России захотели упростить продажу находящихся в долевой собственности квартир. Соответствующие поправки в законодательство подготовили в Госдуме, пишет «Российская газета».

По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, подготовлен ряд инициатив, которые ускорят сделки с недвижимостью — в том числе, купленной с использованием материнского капитала. Парламентарий уточнила, что родственникам могут позволить обмениваться долями — это позволит упростить продажу долевых квартир.

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Депутат Мосгордумы Елена Николаева считает, что необходимо вводить запреты на сделки с микродолями, чтобы бороться с черными риелторами. Последние изменения в законодательстве не решают полностью эту проблему, подчеркнула эксперт. Необходимо ограничить свободный оборот долей, не выделенных в натуре, убеждена Николаева.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий делить жилье на микродоли меньше шести квадратных метров. Однако исключением станут случаи, когда доля меньше шести квадратных метров досталась в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала.

Нина Ташевская
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