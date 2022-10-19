Услуги проституток в Казахстане подорожали из-за наплыва россиян

«Экспресс К»: проститутки Казахстана стали повышать цены из-за наплыва россиян

Из-за наплыва россиян в Казахстан местные проститутки стали повышать цены на свои услуги. Об этом стало известно местному изданию «Экспресс К».

Местный житель рассказал, что если в сентябре это обходилось в среднем в 15-20 тысяч тенге за час (2,6 тысячи рублей), то сейчас стоит 40-50 тысяч тенге и выше. Корреспондент газеты подтвердил это, пообщавшись с одной из работниц секс-индустрии. «Если все поднимают цены, чем мы хуже? Да, в сентябре час со мной стоил 20 тысяч, сейчас — 40 тысяч. И ничего, клиентов меньше не стало. Насчет россиян не знаю, я же паспорт у них не спрашиваю», — поделилась она.

Выросли и цены на аренду жилья в Казахстане. По оценкам 66.ru, за последние недели стоимость арендных квартир выросла в три раза. Если до февраля снять однокомнатную квартиру на окраине Алма-Аты можно было примерно за 150 тысяч тенге, то с начала военных действий на Украине стоимость аренды повысилась до 250 тысяч, а после объявления в России частичной мобилизации выросла до 350 тысяч тенге (около 50 тысяч рублей).

В свое время поднять цены пришлось и российским проституткам. В 2021-м на фоне экономического кризиса и карантинных ограничений многие работницы секс-индустрии удваивали ценники из-за снижения потока клиентов. Впрочем, рынок секс-услуг испытывает проблемы не первый год. Весной 2020-го в разгар первой волны COVID-19 представительницы сферы жаловались на падение спроса в связи с распространением коронавируса и введением в стране режима самоизоляции. В марте спрос падал на 30-40 процентов.

По оценкам Ассоциации секс-работников России «Серебряная роза», в апреле 2020 года на рынке было занято порядка трех миллионов человек, годовой оборот оценивался от 800 миллиардов до триллиона рублей.