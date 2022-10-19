Фетисов обратился к главе МОК после заявлений о новых санкциях против России

Вячеслав Фетисов призвал главу МОК Томаса Баха разъяснить статус олимпийского чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости продления санкций в отношении россиян. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пусть Бах разъяснит статус олимпийского чемпиона, который сейчас на заднице, ничего не делает. Иначе в этом олимпизме вообще смысла никакого нет. Есть молодежь, которая мечтала всю жизнь, за которую сейчас очень обидно», — призвал Фетисов главу МОК. Он обратил внимание на то, что Бах стал олимпийским чемпионом в командной рапире на Играх в Москве, несмотря на то, что многие западные спортсмены бойкотировали эти соревнования.

Ранее 19 октября Бах заявил, что санкции в отношении россиян должны быть продлены. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.