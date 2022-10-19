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19:34, 19 октября 2022Спорт

Фетисов обратился к главе МОК после заявлений о новых санкциях против России

Вячеслав Фетисов призвал главу МОК Томаса Баха разъяснить статус олимпийского чемпиона
СюжетСанкции против России:

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости продления санкций в отношении россиян. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пусть Бах разъяснит статус олимпийского чемпиона, который сейчас на заднице, ничего не делает. Иначе в этом олимпизме вообще смысла никакого нет. Есть молодежь, которая мечтала всю жизнь, за которую сейчас очень обидно», — призвал Фетисов главу МОК. Он обратил внимание на то, что Бах стал олимпийским чемпионом в командной рапире на Играх в Москве, несмотря на то, что многие западные спортсмены бойкотировали эти соревнования.

Ранее 19 октября Бах заявил, что санкции в отношении россиян должны быть продлены. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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