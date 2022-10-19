Губерниев вновь раскритиковал работу Загитовой в роли ведущей

Дмитрий Губерниев заявил, что не видит прогресса в работе фигуристки Загитовой ведущей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь раскритиковал работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли ведущей шоу «Ледниковый период». Его слова приводит Metaratings.

«Загитова уже год с кем-то занимается. У меня есть ощущение, что этой работы либо недостаточно, либо это просто не ее. Я не очень понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу», — заявил Губерниев. Он добавил, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова — любознательна и талантлива, поэтому может прогрессировать как ведущая.

6 октября Губерниев дал совет Загитовой, раскритикованной за плохую дикцию. Он посоветовал спортсменке читать, расширять кругозор и учиться образно мыслить.

Загитова приостановила выступления в спорте в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.