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11:01, 19 октября 2022Экономика

В России высказались о целесообразности поддержки «Роснано»

Депутат Кирьянов назвал необходимой финансовую поддержку «Роснано» в условиях санкций

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После ухода из России иностранных компаний в связи со спецоперацией и введения санкций необходимо сосредоточиться на развитии высоких технологий. Так о целесообразности финансовой поддержки «Роснано» в беседе с «Лентой.ру» высказался заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Если рассматривать компанию "Роснано" как институт развития и как структуру, которая работает на переднем крае новых технологий, то, наверное, здесь первой должна идти не экономическая эффективность, а степень проработки тех проблем, которые позволят российской экономике и промышленности достичь технологического суверенитета и быть на переднем крае мировой науки», — считает депутат.

Несмотря на санкции, а, может быть, потому что есть санкции, такие структуры в принципе надо поддерживать

Артем Кирьяновдепутат Госдумы

Ранее издание «Ведомости» выяснило, что в российском правительстве обсуждают ликвидацию компании «Роснано». По данным собеседников газеты, финансовые проблемы института развития усугубились после введения ограничительных мер против России. Из-за этого компания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. По словам одного из чиновников, в правительстве сомневаются, что поддержка «Роснано» за счет бюджета будет целесообразна, и поэтому предлагают ликвидировать компанию.

Также рассматриваются другие сценарии. Например, существует вариант сохранения института развития в качестве центра компетенций по инновациям.

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«Роснано» было образовано в 2007 году как госкомпания по развитию нанотехнологий. До 2020 года бессменным руководителем организации был Анатолий Чубайс. На этом посту его сменил выходец из структур «Ростеха» Сергей Куликов.

В 2021 году стало известно о системных проблемах «Роснано». Тогда были приостановлены торги облигациями на бирже. К концу 2020 года у компании накопились убытки в десятки миллиардов рублей.

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Варвара Кошечкина
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