Описаны последствия скандала вокруг вакцин для главы Еврокомиссии

Политолог Леви допустил отставку главы ЕК фон дер Ляйен из-за скандала с вакцинами

Европейские политики могут принять решение о том, чтобы пожертвовать главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и найти на ее место кого-то другого, считает политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. В разговоре с «Лентой.ру» он описал последствия скандала вокруг закупки вакцин для председателя ЕК.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в непрозрачности сделок. Член Европарламента Кристиан Терхес заявил, что она участвовала в закупке 4,6 миллиарда доз вакцины против COVID-19 на сумму 71 миллиард евро. «Это означает, что она купила десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС», — передает его слова URA.RU. В этой связи политик призвал главу Еврокомиссии уйти в отставку.

В данном случае сложно проверить факты, но можно утверждать, что были допущены грубые бюрократические нарушения: переговоры по поводу закупки вакцины происходили в отсутствие аппарата, менеджеров непосредственно Европейской комиссии, а решение принимала, по большому счету, единолично именно фон дер Ляйен. По его словам, при прочих обстоятельствах это бы развалило комиссию за считаные часы.

Мы знаем, что в истории Европейского союза было несколько таких коррупционных или околокоррупционных скандалов, и они были, наверное, не такими ярко выраженными, как эта история. Тот же кризис можно вспомнить в конце 1990-х, который в связи с, по большому счету, мелочью привел к полной отставке комиссии, а потом еще и в течение десятилетий переписывались правила, как можно лоббировать, как можно взаимодействовать с бюрократами и так далее. Тут более жесткий случай Дмитрий Леви политолог

Последствия

Говорить о том, что скандал обязательно приведет к отставке фон дер Ляйен достаточно сложно, убежден Леви, так как вполне возможно, что какие-то цифры могли быть преувеличены и у главы Еврокомиссии есть аргументы, чтобы попытаться защититься от претензий.

Но то, что, скорее всего, европейские СМИ будут этот вопрос обсуждать очень активно, что давление на евродепутатов будет достаточно большое, что, скорее всего, пройдут массовые выступления, и сейчас есть достаточно серьезные волнения во многих странах Евросоюза, и то, что аргументы против общей политики Европейского союза и конкретных должностных лиц будут высказаны громко, и толпа их будет поддерживать — на сегодняшний момент, в общем-то, понятно Дмитрий Леви политолог

Скорее всего, европейские политики могут принять решение о том, чтобы пожертвовать Урсулой фон дер Ляйен и найти кого-то другого, допустил политолог. Все будет зависеть от того, насколько сильное давление будет оказано.

«То есть если европейские политики решат, что они смогут задавить в том числе протестное движение, которое начало активно развиваться в той же Франции, просто заменой Урсулы, на нее, грубо говоря, все повесить и сдать ее, то да, отдельные страны выступят вполне себе против и дальше через систему европейских институтов будут продавливать решение об избрании новой комиссии, нового президента комиссии. Если все-таки будут за нее хвататься, а какое-то время будут хвататься по инерции, по привычке, то пока ситуация не изменится, но бюрократические, коррупционные скандалы в Европе очень не любят — это традиционно больная сторона», — рассказал Леви.

Поиск компромиссной фигуры, по его мнению, скорее всего, уже начался, так как это чисто защитная функция. Обычно он занимает пару лет, обратил внимание политолог. И на данный момент кандидатура не очень просматривается. С внешнеполитической точки зрения Европейский союз фон дер Ляйен устраивает, и с точки зрения внутренней политики до недавнего времени она, в целом, устраивала, отметил он.

«Поэтому, скорее всего, скандал пойдет, обороты набирать будет, но насколько быстро эта ситуация будет разворачиваться, будет ли эта ситуация похожа на ситуацию с [новым премьер-министром Великобритании] Лиз [Трасс], либо будет более медленно развиваться — тут вопрос открытый. Но то, что цепочка скандалов сейчас будет трясти Европу, и это будут скандалы полубюрократические, покоррупционные, тут, к сожалению, никуда не деться — мы живем сейчас в эпоху тотальных непрофессионалов в Европе», — подытожил политолог.

Ранее западные пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнувшей, что поражения России будет недостаточно, чтобы восстановить порядок в мире. В своей публикации в соцсети она также отметила, что странам Европы необходимо активнее включаться в происходящее на международной арене.