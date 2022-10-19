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18:38, 19 октября 2022Россия

Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России

Матвиенко заявила, что военное положение приблизит новые регионы России к мирной жизни

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военное положение, введенное в новых регионах России, приблизит их возвращение к мирной жизни. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что ранее власти Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже приняли решение о военном положении. «Поскольку сейчас эти четыре региона являются уже субъектами Федерации и необходимость сохранения военного положения очевидна, именно этим и было обосновано принятие указа, чтобы решение было принято уже в соответствии с российским законодательством», — объяснила Матвиенко.

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Константин Лысяков
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