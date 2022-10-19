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02:47, 19 октября 2022Силовые структуры

Владельца «золотого Стечкина» обвинили в финансировании терроризма

«Ъ»: владельца «золотого Стечкина» Зелимхана Мазаева обвинили в финансировании терроризма

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Зелимхана Мазаева, ставшего известным 13 лет назад после предъявления ему прокуратурой Дубая заочного обвинения в убийстве экс-командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, обвинили в финансировании терроризма. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, подозреваемый в марте-апреле 2014 года переводил денежные средства на банковскую карту своему приятелю, попытавшемуся позднее улететь в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Суд отказался учитывать аргументы защиты, указавшей, что ИГ была официально запрещена в стране лишь в декабре 2014 года.

7 сентября Хамовнический суд Москвы арестовал Мазаева как предполагаемого организатора незаконного вооруженного формирования.

В 2009 году дубайская прокуратура и уголовный суд пришли к выводу, что именно Мазаев застрелил Ямадаева на парковке жилого дома. Тогда сообщалось, что он выпустил три пути в свою жертву из гальванизированного под золото пистолета системы Стечкина.

В ноябре 2011 года Мазаев забыл свой пистолет в московском ресторане. Тогда он не смог предъявить документы на оружие.

В 2012 году он был госпитализирован в московскую больницу после того, как он ранил себя в бедро из травматического пистолета в кафе в торговом центре «Европейский». Он держал оружие за брючным ремнем, и когда он резко встал из-за стола, пистолет выстрелил.

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Марина Совина
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