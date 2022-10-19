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10:29, 19 октября 2022Наука и техника

Датировано самое ранее употребление молока древними людьми

PNAS: люди каменного века употребляли молоко 7400 лет назад

Фото: Emmanuelle Casanova

Международная группа ученых под руководством Бристольского университета обнаружила свидетельство самого раннего употребления молока взрослыми людьми в каменном веке, датированное эпохой раннего неолита, около 7400 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи провели прямую датировку следов молочного жира, сохранившихся на стенках древних глиняных сосудов, изготовленных в Центральной Европе за несколько тысячелетий до нашей эры. Для этого они прибегли к недавно разработанному подходу радиоуглеродного датирования, основанного на измерении соотношения изотопов углерода-13 и углерода-12, содержащегося в молекулах очищенных жирных кислот. Всего было проанализировано 4300 гончарных сосудов из 70 поселений древних фермеров, относящихся к неолитической культуре линейно-ленточной керамики (нем. Linearbandkeramische, LBK).

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Только на 65 процентах археологических участков были найдены керамические сосуды с остатками молочного жира. Это указывает на то, что хотя употребление молока становилось обычным явлением, оно не было принято первыми фермерами повсеместно. В результате анализа были получены 27 радиоуглеродных дат, соответствующих использованию молока в LIV веке до нашей эры. Примерно тогда, в середине VI тысячелетия до нашей эры, стали появляться самые ранние поселения культуры LBK.

Таким образом, практика использования молока как продукта животного происхождения прибыла в Центральную Европу, на территории Франции, Нидерландов, северо-запада Германии и Польши вместе с первыми поселенцами. Это позволяет отвергнуть версию, что употребление молока было постепенно перенято в более позднее время.

Культура линейно-ленточной керамики была самой распространенной неолитической культурой Центральной Европы в LV-XL веках до нашей эры. Свое название она получила благодаря характерным рисункам на глиняной посуде, включая кубки, чаши, вазы и кувшины грубой лепной работы. Основным занятием племен LBK считается подсечно-огневое земледелие, а также разведение крупного домашнего скота.

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Александр Еникеев
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