В Брюсселе посетовали на ограниченные возможности по вводу санкций против России

В Брюсселе заявили, что возможности ЕС для новых санкций против России очень ограничены

Возможности Евросоюза по вводу новых антироссийских санкций очень ограничены. Об этом в среду, 19 октября, заявил высокопоставленный источник в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными новыми мерами. Мы уже приняли столько санкций, так что пространство (для новых санкций — прим. "Ленты.ру") очень ограничено, такова реальность», — посетовал он.

По словам источника, Европейский союз ожидает присоединения к ограничениям третьих стран, что может оказаться еще важнее, чем сами новые санкции.

11 октября стало известно, что в ЕС начали обсуждать новый, девятый пакет санкций против России. В него могут войти как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры, направленные против России и ее граждан.

Евросоюз ввел восьмой пакет антироссийских санкций 6 октября. В качестве причины было названо вхождение в состав РФ четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.