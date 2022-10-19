Путин назвал организаторов взрыва на Крымском мосту

Путин заявил, что украинские спецслужбы организовали взрыв на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, передает ТАСС.

Кроме того, глава государства сообщил, что российскими спецслужбами предотвращены теракты на объектах ядерной энергетики.

О теракте на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. После взрыва грузового автомобиля обрушились два автомобильных пролета сооружения, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

ФСБ завершила расследование теракта 12 октября. Его организатором назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. За соучастие в подготовке взрыва задержали восемь человек, пятеро из которых являются гражданами России. По данным следствия, взрывное устройство было замаскировано в рулоны со строительной пленкой, которые находились в грузовике.