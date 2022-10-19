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16:55, 19 октября 2022Наука и техника

На дне Ладожского озера впервые обнаружили сейсмические разломы

«Газета.Ru»: на дне Ладожского озера зафиксировали 100-метровые сейсмические разломы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Отечественные специалисты из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН впервые обнаружили на дне Ладожского озера сейсмические разломы, размер которых достигал 100 метров. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

Всего ученые зафиксировали в северной части водоема пять практически вертикальных разломов, чья ширина была несколько метров, а глубина от 70 до 100 метров. Найти их удалось с помощью подводного аппарата, оснащенного несколькими камерами, эхолотом и системами освещения.

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Такой рельеф чаще всего формируется в результате мощных землетрясений, и, скорее всего, появился в современную эпоху, а значит там до сих пор может происходить сейсмическая активность. Несмотря на это, ранее район Ладоги считался одним из самых спокойных в геологическом плане. Теперь исследователи считают, что необходимо пересмотреть местную тектонику и оптимизировать мониторинг и прогнозирование, поскольку из разломов могут поступать различные опасные соединения, например, ртуть.

В июне 2022 года сотрудники Университета Саутгемптона в Великобритании предположили, что растяжение древних континентов является причиной одной из самых серьезных климатических катастроф Земли.

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Елена Апазиди
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