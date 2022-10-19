Анонсирована игра The Sims 5

The Verge: EA рассказала о начале разработки следующей части игры The Sims

EA анонсировала следующую часть игры The Sims. Об этом сообщает издание The Verge.

В ходе тематического мероприятия компания анонсировала новую часть игры серии The Sims, которая имеет кодовое название Project Rene, и объявила о начале разработки. По словам журналистам издания, будущий симулятор жизни пока сложно назвать The Sims 5, так как проект находится на ранней стадии. Разработчики из студии Maxis описали игру как «творческая платформа».

«Новая игра переосмыслит The Sims, предоставив еще больше способов гейминга, инструментов для поощрения творчества и возможностей рассказывать содержательные истории», — рассказали разработчики. Уточняется, что геймеры смогут создавать собственный контент и делиться им с другими игроками. Запланированная The Sims 5 будет доступна на всех популярных платформах, считая мобильные — также появится возможность играть одновременно на нескольких устройствах.

В компании подчеркнули, что игра находится на ранней стадии, поэтому сроки ее выхода неизвестны. Представители EA отметили, что новый тайтл может выйти через несколько лет.

The Sims 4 — популярный симулятор жизни, вышедший в 2014 году. Создатели тайтла регулярно выпускают для игры обновления и платные дополнения.

В середине сентября создатели The Sims 4 объявили об изменении модели реализации игры — с 18 октября она стала бесплатной для пользователей. Симулятор доступен через EA app, Origin, Steam, PlayStation и Xbox.